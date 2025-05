Имението на Бен Афлек и Дженифър Лопес в Бевърли Хилс поевтиня с 8 млн. долара след 10 месеца без купувач

Някогашната любовна крепост на Дженифър Лопес и Бен Афлек в Бевърли Хилс отново се появи в медиите, този път с понижена цена от цели 8 милиона долара, съобщава People.

През юли 2024 г. бившата двойка официално обяви имението си за продажба за $68 милиона. Почти десет месеца по-късно, на 6 май 2025 г., цената бе свалена на $59,950,000, според публични обяви за недвижими имоти. Имотът първоначално е бил закупен през май 2023 г. за $60,805,000 – по-малко от година след като Лопес и Афлек се венчаха през юли 2022 г.

Макар новата цена да води до загуба от около $855,000, тази сума изглежда скромна на фона на това, което имението предлага – и което някога е събирало две от най-популярните холивудски фамилии под един покрив.

