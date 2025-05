Мерил Стрийп и Мартин Шорт се разцелуваха страстно на снимачната площадка (СНИМКИ)

Мерил Стрийп и Мартин Шорт изглежда не само играят влюбени на екрана – те са такива и в реалния живот. Двамата бяха уловени от папараци в страстна прегръдка и целувка по време на снимките на пети сезон на хитовия сериал на Hulu "Само убийства в сградата", потвърждавайки слуховете, че връзката им вече не е само по сценарий.

Сцената, заснета на улиците на Ню Йорк, представя героите им – режисьора Оливър Пътнъм (в ролята Мартин Шорт) и новата му съпруга Лорета Дъркин (Мерил Стрийп) – в интимен момент, който бързо привлече вниманието на медиите. Само два месеца по-рано Page Six разкри ексклузивно, че двамата 75-годишни актьори са заедно „от над година“ – любов, която според близки до двойката е „напълно неочаквана“.

give me every single angle of meryl streep and martin short kissing on the set of omitb….im gonna pass OUT!!!!!! pic.twitter.com/sKfI7VARzx