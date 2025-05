Хилари Дъф се обезобрази с ботокс и филъри (СНИМКИ)

Холивудската звезда Хилари Дъф предизвика вълна от коментари онлайн, след като беше забелязана в бутика Chloé в Лос Анджелис с визия, която мнозина определиха като „ново лице“. Снимки, публикувани от Page Six, показват актрисата с подчертани скули и минимален грим – нещо, което накара някои фенове да заподозрат намеса с естетични процедури и да я сравнят с прочутия вид на Мадона, станал емблематичен именно заради филъри в областта на лицето.

Въпреки че официални представители на актрисата не коментираха темата, реакциите онлайн не закъсняха. Някои потребители в Reddit изразиха разочарование: „Не, сестро! Тя е толкова естествено красива жена. Натъжавам се да я виждам така“, пише един от тях. Друг обаче зае противоположна позиция: „Обожавам този стил тип ‘кралица на елфите’. Унищожи ги с тези скулптурирани скули.“ Не липсваха и критики със саркастичен тон: „Разбирам, че никой не иска да изглежда по-възрастен, но гарантирам, че изглеждаше по-добре преди тези абсурдни филъри. Това не е младост – това е евтина клиника.“

