Кръстиха роза на Кейт Мидълтън (СНИМКА)

Роза е кръстена на Катрин, принцесата на Уелс, за да се подчертае лечебната сила на природата.

Кралското градинарско дружество (RHS) заяви, че е нарекло цветето „розата Катрин“, за да повиши осведомеността за ролята, която прекарването на време на открито играе в подкрепа на психическото, физическото и духовното благополучие на хората.

Розата Флорибунда има коралово-розови цветове с аромат на локум и манго, съобщи Би Би Си, предава БГНЕС.

Постъпленията от всяка продажба ще отидат за благотворителната организация за борба с рака Royal Marsden. Миналата година принцесата беше лекувана от рак в болницата в Западен Лондон.

