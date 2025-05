Teлескопът „Джеймс Уеб“ откри най-убедителните доказателства за извънземен живот

Научната общност е в трескаво вълнение след обявените нови данни от космическия телескоп "Джеймс Уеб" (JWST), които подсказват наличието на потенциални следи от живот на екзопланетата K2-18b — свят на 120 светлинни години от Земята в съзвездието Лъв.

В официално прессъобщение на Университета в Кеймбридж се съобщава, че астрономите са засекли метан и въглероден диоксид в атмосферата на планетата, както и следи от диметилсулфид (DMS) — молекула, която на Земята се произвежда почти изключително от биологични организми като планктон. Именно присъствието на DMS предизвиква сериозно вълнение сред учените, макар че те подхождат с голяма доза предпазливост.

"Това е най-обещаващият намек за възможна биологична активност извън Слънчевата система, който сме наблюдавали досега," заявява д-р Ник Мадхусудхан, водещият автор на изследването от Кеймбридж, в интервю за BBC Science Focus.

K2-18b е супер-Земя, около 8.6 пъти по-масивна от нашата планета, и се намира в т.нар. обитаема зона на своята звезда — мястото, където температурата позволява съществуването на течна вода. Според изчисленията, планетата вероятно притежава водородно-обогатена атмосфера и воден океан под нея — условия, които увеличават възможността за съществуване на живот.

Say 👋 to Exoplanet K2-18b: A 👽 ocean world that may be ‘teeming with life’ according to NASA & experts in Astrobiology👇🏻 for more info 🔭 pic.twitter.com/VZjWEYEZNj