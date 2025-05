И рапърът Лил Уейн бе обвинен в насилие от бившата му

Моделът Дениз Бидот публикува шокиращи обвинения срещу рапъра Лил Уейн, с кого бе във връзка от 2020 година до преди няколко дни. В сторита в Instagram, пуснати през изминалата неделя, тя разкри, че 42-годишният изпълнител я е изоставил чрез съобщение в деня на Деня на майката — и то докато се възстановява от хирургична операция.

Бидот призна, че е изгонена от дома на Уейн заедно с дъщеря си Джоселин, като допълни, че е претърпяла и физическо насилие от ръцете на рапъра. Тя открито заяви: „Този мъж ме е докосвал по недопустим начин."

В допълнителни видеа тя сподели, че Уейн вече е приемал други жени в дома си след раздялата. Тя също търси правна помощ, обръщайки се към феновете си за препоръки за адвокати.

