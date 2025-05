Физици за пръв път заснеха свободно движещи се атоми (СНИМКИ)

Американски учени за първи път успяха да заснемат свободно движещи се атоми, което открива нови хоризонти за изучаване на отдавна предсказани квантови феномени. Откритието е направено чрез изключително прецизна система за микроскопия, способна да замразява и снима отделни атоми, докато те свободно взаимодействат помежду си.

Изследователите от Масачузетския технологичен институт (MIT) са създали сложна камера с „атомна резолюция“, която първоначално поставя атомите в облак, където те могат да се движат свободно. След това, с помощта на лазерна светлина, атомите се „замразяват“ и се заснемат.

„Сега можем да наблюдаваме единични атоми в тези интересни атомни облаци и техните взаимодействия помежду им, което е забележително“, обяснява физикът Мартин Цвирлайн от MIT.

