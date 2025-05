Деми Ловато се омъжва този месец

Поп звездата Деми Ловато и нейният годеник Джордан „Джутс“ Лутс са на път да кажат заветното "да"! Според информация на TMZ от 14 май, двойката ще сключи брак по време на празничния уикенд за Деня на паметта, който се чества в края на май в САЩ.

Засега не е потвърден точният ден на тържеството, нито къде ще се проведе сватбата, но феновете вече очакват с нетърпение един от най-романтичните звездни моменти на годината.

Demi Lovato and Jordan Lutes are set to get married in 2 weeks, during Memorial Day weekend, TMZ reports. pic.twitter.com/j7XlpWNw34