Племето на Завоевателите беше погълнато в "Игри на волята"

28 Октомври, 2025 10:41 764 5

Сини и Зелени си поделиха племето на Завоевателите след оспорвана битка снощи

Племето на Завоевателите беше погълнато в "Игри на волята" - 1
Снимки: NOVA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Впечатляваща победа и трудно спечелено второ място позволиха на Феномените и Лечителите да се превърнат в двете племена, които продължават напред в екстремното риалити “Игри на волята”. Загубата на Завоевателите пък сложи край на техния отборен път в надпреварата.

Битката за територия отново противопостави Сини, Жълти и Зелени в борба както за най-желаната локация в играта – Резиденцията, така и за запазване на целостта на племената. Въпреки че бяха най-малобройният колектив на бойното поле, Феномените съумяха да натрупат ранна преднина с правилно разпределение на постовете.

По-добрата координация и спокойствие на Алекс, Ръждавичка и Калин донесоха на Сините победата и нова седмица в Резиденцията. Второто място и лишенията в Изолатора останаха за Зелените, а сериозни трудности с препятствията на Жълтите не им позволиха да завършат трасето.

Вследствие на загубата, воините на Завоевателите бяха пленени от техните опоненти. Ивайло, Радостина, Кристиан и Николета вече ще защитават цветовете на Феномените, докато Томи и Мирослав ще се състезават за Лечителите, към които се присъедини и последният оцелял от Блатото - Дечо.

Утре на Арената за индивидуален сблъсък ще излязат капитаните на двете останали племена - Ръждавичка и Теодор-Чикагото, но кой ще грабне победата?


  • 1 да печелят

    5 0 Отговор
    явно ги бива . то от тея игри не се забогатява .

    10:49 28.10.2025

  • 2 да ти кажа

    12 2 Отговор
    режисирано шоу за идиоти вярващи, че всичко е честно и почтено.

    10:54 28.10.2025

  • 3 ами,

    7 1 Отговор
    Феноменити нямаше да спечелят ако бяха с котвите Наталия и Гизем.Раждавичка да го разбере това и малко да се обере,че става прекалено самодоволна.Но пък сега си взеха три котви-РадосТИНЯ,глуповатата Николета и Кристиян.РадосТИНЯ ще разяжда племето отвътре и никога вече няма да са сплотени.Томито много простовато и завистливо парче,нека изолатора бъде последното му обиталище в сезона.Дино и той много се взе за по-по-най с подигравките само пред камера за другите.Не е ок това,забавно е донякъде но вече прекалява.

    Коментиран от #4

    11:13 28.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 мисля си

    0 0 Отговор
    Колко интересни щяха да са игрите без тези договорки, коалиции, и така наречените социални умения, които помагат на слабите да вървят напред. Грозно, пошло поведение, което внушава на младите, че ако действаш подмолно, ако предаваш приятелите си, ще постигнеш повече, отколкото ако играеш честно. Ако можеше всички да играят, да се съревновават и да получават някакви точки, да не ги "гонят", а в края да се класират най-добрите, ама наистина най-добрите, предаването щеше да е прекрасно.

    12:20 28.10.2025