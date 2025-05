Кание Уест и Бианка Ченсори са приети в клиника за рехабилитация в Испания

Кание Уест и Бианка Ченсори отново са в епицентъра на световното внимание — и този път не става въпрос нито за поредната модна провокация, нито за шокираща реплика. Двамата се озоваха на испанския остров Майорка, където са се настанили в една от най-ексклузивните уелнес клиники в Европа — The Balance Rehab Clinic, където цените достигат до впечатляващите 150 000 евро на седмица.

Двойката беше забелязана за първи път миналата събота в центъра на Палма, в не толкова обичайна за знаменитости обстановка — не в бутик на Louis Vuitton, а в еротичен магазин. Според служители в обекта, Кание и Бианка си тръгнали с около 20 артикула, сред които изпъквал особено един екстравагантен сувенир: плюшено мече, облечено изцяло в БДСМ кожа, пише Hola!.

След нестандартния шопинг двойката е вечеряла в курорта Кала д’Ор, след което се е настанила в The Balance— луксозен уелнес център, който е едновременно рехабилитационна клиника, петзвезден хотел и дискретно убежище за знаменитости.

Разположена в Палма, клиниката се рекламира като „Ролс-Ройса“ на възстановителните центрове. Тя предлага лечение на зависимости, възстановяване от стрес и бърнаут, както и персонализирана терапия при травми — всичко това в атмосфера на пълна конфиденциалност, с изглед към морето, гурме кухня, спа процедури и психиатри на разположение 24/7.

Bianca Censori in Spain with Kanye West on May 17th 2025 👀 pic.twitter.com/Uje56Am18V