Джеси Джей отменя турнето си, готви се за втора операция заради рака на гърдата (ВИДЕО)

Британската поп певица Джеси Джей съобщи, че с тъга отлага предстоящото си турне, тъй като ѝ предстои втора операция във връзка с лечението ѝ от рак на гърдата, пише БТА, позовавайки се на Прес асосиейшън медия/ДПА.

38-годишната изпълнителка трябваше да тръгне на турне във Великобритания и Европа през октомври и да изнесе представления в САЩ през ноември, но в пост в Инстаграм отбелязва, че датите за концертите са променени или отменени.

Във видео Джеси Джей казва: „За съжаление, трябва да премина през втора операция. Нищо твърде сериозно, но трябва да бъде направена преди края на годината и, за съжаление, съвпада със средата на турнето“.

Датите за концертите във Великобритания и Европа са отменени за април 2026 г., добавя певицата, а американското турне засега е отложено.

„Това е положението и съжалявам“, извинява се изпълнителката на феновете си.

Джеси Джей, която се прочу с парчето "Do It Like A Dude" през 2011 г., премина първата операция за рак на гърдата през юни, а в началото на този месец разкри, че след интервенцията косопадът ѝ е много интензивен.

Певицата се бори със здравословни проблеми през целия си живот. Като 8-годишна е диагностицирана със сърдечно заболяване, получава лек инсулт на 18 години и почти губи слуха си през 2020 г.

„Така че, моля, бъдете търпеливи за турнето в САЩ“, казва Джеси Джей на своите 14,2 милиона последователи в Инстаграм и допълва: „Вие, хора, знаете колко много искам да го направя, но просто не мога. И трябва да бъда реалист“.