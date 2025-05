Разведените Софи Търнър и Джо Джонас заровиха томахавките с изненадващ ход

Актрисата Софи Търнър, позната с ролята си в сериала „Игра на тронове“, направи ясен жест на добронамереност към бившия си съпруг Джо Джонас, след края на техния бурен брак. В събота тя публикува история в Instagram, с която подкрепи новия му музикален проект “Music For People Who Believe in Love”, споделяйки линк към албума с коментар: „Давай, @joejonas“.

Албумът, който излезе на 24 май 2024 г., вече е достъпен за стрийминг и бележи соловото завръщане на Джонас, член на популярната група Jonas Brothers. В скорошно интервю в предаването TalkShopLive, 35-годишният изпълнител коментира, че песента “Only Love” е вдъхновена от личния му опит след развода със Софи Търнър.

„Бях започнал отново да излизам с някого и усещането да се върнеш в света на срещите беше плашещо. Любовта може да има различни форми и аз отново се учех какво означава това“, сподели Джонас. По думите му, новата му партньорка го окуражила с простия коментар: „Това е просто любов“.

Джо Джонас и Софи Търнър обявиха раздялата си през септември 2023 г., след четири години брак. Разводът бе финализиран през септември 2024 г., след дълга и напрегната битка за попечителство над двете им дъщери — Уила (4 г.) и Делфин (2 г.).

През есента на 2023 г. Търнър подаде съдебен иск срещу Джонас, твърдейки, че той е задържал паспортите на децата и е попречил на завръщането им във Великобритания, родината на актрисата. Джонас категорично отрече обвиненията, а делото бе прекратено по-късно, след като двойката постигна споразумение за съвместно родителство.

След раздялата Търнър започна връзка с британския аристократ Перигрин Пиърсън. Двойката за първи път бе заснета заедно през октомври 2023 г., месец след като Софи получи документите за развод. Връзката им привлече медийно внимание, но през април 2025 г. се появиха спекулации за евентуална раздяла - те заличиха общите си снимки от профилите си в Инстаграм и спряха да се следват.

Публичният жест на Търнър в подкрепа на новия албум на Джонас се възприема от наблюдатели като знак за нормализиране на отношенията между двамата и възможност за конструктивна комуникация в името на техните деца.