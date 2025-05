Елизабет Хърли и Били Рей Сайръс направиха дебюта си като двойка на червения килим

Били Рей Сайръс и Елизабет Хърли направиха първата си официална поява като двойка на червения килим, като присъстваха заедно на откриването на изложбата “Orizzonti | Rosso” в събота вечер в Рим. Събитието се проведе в Palazzo Braschi и бе организирано в чест на модната къща Valentino.

63-годишният кънтри певец и 59-годишната актриса и супермодел позираха рамо до рамо пред обективите и демонстрираха видима близост, привличайки вниманието както с присъствието си, така и с избора си на облекло. Хърли заложи на драматичен силует в наситено розова рокля с пелерина на Safiyaa, докато Сайръс остана верен на кънтри стила си с черно яке, тъмнокафява каубойска шапка и кожени ботуши.

In #CelebSnaps: Billy Ray Cyrus and Elizabeth Hurley at a dinner for Valentino and Giancarlo Giammetti Foundation's 'Orizzonti Rosso/Red Horizons' exhibition, Adam Lambert at the Cannes closing ceremony, Aubrey Plaza at the Honey Don't premiere, and more! https://t.co/0rp2qxUg44 pic.twitter.com/YMDozR2x91