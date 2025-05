Джъстин Бийбър се завърна изненадващо на сцената (ВИДЕО)

Джъстин Бийбър се появи изненадващо на сцената в Лос Анджелис в петък вечер, присъединявайки се към R&B звездата SZA по време на спирка от съвместното ѝ турне с Кендрик Ламар – The Grand National Tour. Двамата изпълниха ремикса на хита “Snooze”, а една деликатна и емоционална сцена между изпълнителите не остана незабелязана от публиката и социалните мрежи.

Във видеа, споделени онлайн, се вижда как Бийбър спуска глава и затваря очи към края на песента, сякаш потънал в мисли или съсредоточен в емоцията на момента. SZA, докато изпява стиха „You just too important / Nobody do body like you do“, хваща нежно брадичката му – жест, който предизвиква усмивка у Бийбър. В отговор, той целува вътрешната страна на ръката ѝ, преди тя да я отдръпне.

JUSTIN BIEBER FINALLY REMEMBERED HES A SINGER NOT AN INSTAGRAM PREACHER 😭😭😭😭 pic.twitter.com/KWcDkoB6Wr — ‏ًً (@PRlNCEOFPOPSTAN) May 24, 2025

Този кратък, но силен момент беше възприет от мнозина като знак на подкрепа към Бийбър, на фона на нарастващите спекулации относно неговото психично състояние.

„Обичам как SZA беше до него – не просто физически, а истински присъстваща и подкрепяща го в онзи момент“, гласи един от най-харесваните коментари под клипа. Друг потребител добавя: „Това е онзи тип поглед – ‘всички знаем, всички те обичаме, и аз съм тук за теб’.“ Трети фен коментира: „Истински приятел ти вдига главата, когато имаш нужда. Той изглежда по-добре. Липсваш ни, Бийбър.“

JUSTIN BIEBER IS FUCKINGGGFG BACKKKKK pic.twitter.com/IqzdYP0KUZ — ☆ (@flatlinebizzlee) May 24, 2025

Съпругата на певеца, Хейли Бийбър, също присъстваше на концерта и публикува в Instagram история с текст: „Двете ми любими музикални звезди“.

Въпреки топлия прием от феновете, участието на Бийбър идва в напрегнат период за изпълнителя. По-рано през седмицата той предизвика вълна от критики след признание в Instagram, че в минал спор с Хейли ѝ е казал, че „никога няма да се появи на корицата на Vogue“.

„Звучи зле, знам. Бях ядосан и исках да ѝ отмъстя,“ признава той. „С времето осъзнаваш, че отмъщението не решава нищо – само отлага това, което реално искаш: близост и връзка.“

Покрай личните сътресения, в медиите се появиха и твърдения за финансови проблеми. Според източници на TMZ и Page Six, Бийбър дължал над 20 милиона долара на концертния промоутър AEG след отмяната на световното си турне „Justice“ през 2022 г. – решение, наложено след като певецът бе диагностициран с рядкото заболяване синдром на Рамзи Хънт тип 2, причиняващо лицева парализа.

Същото разследване разкри, че Джъстин Бийбър дължал 8 милиона долара и на бившия си мениджър Скутър Браун, който му е отпуснал заем за покриване на задълженията по турнето. Според близки до певеца обаче, твърденията за финансова нестабилност са „преувеличени и неточни“.

Припомняме, че Джъстин Бийбър продаде правата върху музикалния си каталог през 2022 г. за 200 милиона долара – сделка, която според негови представители му осигурява финансова стабилност.