Като във филм: Таван се срути по време на прожекция на "Последен изход"

Реалността напомни на филмов сценарий в най-лошия възможен смисъл, след като таванът на кино се срути върху зрители по време на прожекцията на най-новия филм от поредицата „Последен изход: Наследство“. Инцидентът се случи на 19 май в Cinema Ocho в град Ла Плата, съобщи аржентинската медия Infobae.

По информация на очевидци, срутването е станало в края на филма, когато вече всички били погълнати от напрежението на екрана — и затова в началото помислили, че шумът е част от аудиото. Но за зрителката Фиама Вияверде, това бързо се превърнало в кошмар.

„Беше рожденият ми ден. Разхождахме се с дъщеря ми и приятелка и решихме спонтанно да влезем в киното, понеже билетите бяха по-евтини,“ разказва тя. „Купихме пуканки, настанихме се, филмът тъкмо беше започнал.“

A ceiling collapsed during a showing of the new “Final Destination” movie in Argentina, leaving one woman injured 😳🙏 pic.twitter.com/9Oya3qpeKc