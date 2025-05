Брад Пит наруши мълчанието си относно финализирането на дългогодишния си развод с Анджелина Джоли

За първи път Брад Пит проговори публично относно финализирането на дългогодишния си развод с Анджелина Джоли. Актьорът, носител на „Оскар“, даде интервю за списание GQ по повод предстоящия си филм за Формула 1, но неминуемо темата се насочи и към личния му живот — и по-конкретно към приключването на бурния юридически процес с Джоли, продължил повече от осем години.

На въпрос дали е почувствал облекчение, когато с Джоли най-сетне постигат споразумение на 30 декември 2024 г., Пит, който вече е на 61 години, отговаря лаконично:

„Не, не мисля, че беше нещо чак толкова значимо. Радвам се обаче че всичко юридически вече е готово.“

Разводът беше иницииран от Джоли през септември 2016 г., дни след полет с частен самолет, по време на който тя заявява, че Пит е проявил агресия към нея и децата им. Въпреки че бе проведено разследване, актьорът не беше обвинен, а Джоли отказа да повдигне официални обвинения.

Двамата бивши партньори споделят родителството на шест деца: Мадокс (23), Пакс (21), Захара (20), Шайло (19), и близнаците Нокс и Вивиен (16). Двойката започва връзката си в средата на 2000-те и сключва брак през 2014 г.

