Извънземни или хора-мравки? Деформиран череп, открит в Аржентина, озадачи археолозите (СНИМКА)

Необичайно деформиран череп, открит в провинция Катамарка, Аржентина, озадачи учените с необичайната си форма, наподобяваща изображения на извънземни или митологични същества. Артефактът бе намерен от строителни работници по време на изкопни дейности за водоснабдяване в град Сан Фернандо.

Според местния вестник El Ancasti, находката включва две погребални урни, съдържащи човешки останки. Едната от тях е с пълен скелет, а другата съдържа именно черепа с необичайна форма, който „рязко се отличава от структурата на обикновен човек“.

Експерти предполагат, че черепът е резултат от изкуствена краниална деформация – древен обичай, при който главите на бебета се оформят чрез стегнати превръзки или дървени дъски, докато костите им все още са меки. Тази практика е била широко разпространена в Южна Америка, особено сред цивилизации като Сиенага и Агуада (III–XII век сл. Хр.), и се е използвала за обозначаване на социален статус или културна принадлежност.

Scientists are BAFFLED by a mysterious deformed skull discovered in Argentina - as some claim it could be so-called 'ANTMEN' https://t.co/b2neN6lyw9