Тейлър Суифт придоби цялата си музика след дългогодишна борба (СНИМКИ)

Тейлър Суифт, една от най-влиятелните поп звезди на 21-ви век, официално си върна контрола върху цялото си музикално наследство. След години правна битка, стратегически преиздавания и упоритост, 35-годишната певица обяви, че вече притежава пълните права върху целия си музикален каталог – от дебютния ѝ албум до последния ѝ студиен проект.

Новината дойде лично от Суифт чрез емоционално изявление, публикувано на официалния ѝ уебсайт и разпространено в социалните мрежи, където тя благодари на своите фенове за „непрекъснатата и безрезервна подкрепа“.

„Цялата музика, която някога съм правила… сега принадлежи на мен,“ написа Суифт. „Спомените. Магията. Лудостта. Всяка една епоха. Делото на целия ми живот.“

Старт на битката за собственост

Конфликтът около музикалния каталог на Тейлър Суифт започва през 2019 г., когато музикалният ѝ архив, съдържащ първите шест албума, е продаден на продуцента Скутър Браун и неговата компания Ithaca Holdings, без нейното знание или съгласие. Това предизвика бурна реакция от страна на Суифт, която заяви, че ѝ е отказана възможността да откупи собствената си музика.

В отговор тя предприе безпрецедентна стъпка: да презапише цялото си ранно творчество под марката Taylor’s Version. Това не беше просто музикален акт, а символично и стратегическо действие срещу индустриалния контрол. С всяко ново издание — Fearless (Taylor’s Version), Red (Taylor’s Version), Speak Now, 1989 — тя си връщаше поетапно контрола над старите си албуми, докато феновете ѝ бойкотираха оригиналните записи.

През 2023 г., компанията Shamrock Capital, новите собственици на каталога, предложиха споразумение, но Тейлър Суифт отказа да работи с фирми, които първоначално са подкрепили придобиването на музиката ѝ без нейното участие.

Сделката, финализирана през май 2025 г., включва не само музиката ѝ, но и всички музикални видеа, концертни филми, обложки на албуми, фотографии и неиздавани песни. По думите ѝ, това е „пълен кръг“ – възстановяване на артистичната ѝ свобода.

„През цялото време си мислех, че е близо... но винаги ми издърпваха моркова изпод носа. Почти се отказах от мисълта, че ще се случи“, пише тя. „Избухвам в сълзи от радост. Това е сбъдната мечта.“

Водещи медии като Billboard, Rolling Stone и The Guardian определиха новината като историческа и прецедент за всички артисти, борещи се за контрол над творчеството си. „Тейлър Суифт не просто си върна музиката – тя създаде нов стандарт в индустрията. Тя доказа, че артистите могат да имат последната дума, дори срещу най-големите корпорации“, коментира музикалният критик Джон Каремника от The New York Times.

Борбата на Суифт за контрол върху собственото ѝ творчество се превърна в казус със силен отзвук в музикалната индустрия. Тя демонстрира как чрез стратегия, постоянство и публична подкрепа, един артист може да обърне модела на индустриално надмощие и да възстанови правата си – не като изключение, а като нова норма.