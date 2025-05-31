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Ритуален град на маите на почти 3000 години бе открит в Гватемала (СНИМКИ)

Ритуален град на маите на почти 3000 години бе открит в Гватемала (СНИМКИ)

31 Май, 2025 18:13 545 0

  • ритуален център-
  • маите-
  • цивилизация-
  • гватемала-
  • откритие-
  • археология

Новооткритият обект е наречен „Лос Абуелос“ (Los Abuelos, исп. - „Предците“)

Ритуален град на маите на почти 3000 години бе открит в Гватемала (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Археолози са разкрили останки от майска цивилизация на почти 3000 години в северната част на Гватемала, където вероятно се е намирал един от най-важните церемониални центрове в региона. Това обяви главният археолог Милан Ковач, цитиран от ДПА и АФП.

Новооткритият обект е наречен „Лос Абуелос“ (Los Abuelos, исп. - „Предците“) заради намерените две каменни скулптури в седнало положение, за които се смята, че изобразяват мъж и жена, допълва БТА.

На пресконференция в град Гватемала Ковач посочи, че статуите вероятно са свързани с поклонение пред предците, както и че обектът може да е бил един от най-значимите ритуални центрове в региона. Статуите, високи около 1,5 метра, са били открити с разбити керамични съдове до краката си, които вероятно са били ритуални дарове.

Лос Абуелос се намира в тропическата гора близо до Уашактун, в провинция Петен, и обхваща площ от около 16 квадратни километра. Обектът е разположен на около 40 километра северно от Тикал — важен археологически обект, включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Разкопките са разкрили също обсерватория, пирамиди, олтари, фрагменти от стели и керамични съдове. Изследователите смятат, че мястото е служило като ритуален център в продължение на около 1000 години, преди да бъде изоставено и след това отново заселено около 800 г. сл. Хр.

Цивилизацията на маите е обхващала територии на днешните Южно Мексико, Гватемала, Белиз, Салвадор и Хондурас. Нейното съществуване датира поне от 2000 г. пр.н.е., като културният ѝ разцвет настъпва през класическия период, между 400 и 450 г. сл. Хр.


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