Ритуален град на маите на почти 3000 години бе открит в Гватемала (СНИМКИ)

Археолози са разкрили останки от майска цивилизация на почти 3000 години в северната част на Гватемала, където вероятно се е намирал един от най-важните церемониални центрове в региона. Това обяви главният археолог Милан Ковач, цитиран от ДПА и АФП.

Новооткритият обект е наречен „Лос Абуелос“ (Los Abuelos, исп. - „Предците“) заради намерените две каменни скулптури в седнало положение, за които се смята, че изобразяват мъж и жена, допълва БТА.

