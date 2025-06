Почина звезда от "Отчаяни съпруги" и "Младият Шелдън"

Холивуд загуби още едно емблематично лице. Актрисата Валери Махафи, обичана от зрители по целия свят заради ексцентричните си роли в хитови сериали като „Отчаяни съпруги“ и „Младият Шелдън“, почина на 71-годишна възраст. Новината беше потвърдена от нейния PR представител в петък, като причината за смъртта е рак, с който актрисата се е борила в последните години.

Махафи е издъхнала в дома си в Лос Анджелис, обградена от близките си. Съпругът ѝ, Джоузеф Кел, ѝ отдаде трогателна почит: „Загубих любовта на живота си, а Америка загуби една от любимите си актриси. Ще ни липсва завинаги.“

Валери Махафи беше позната със своите характерни, често странни и колоритни персонажи, които винаги оставяха ярка следа, дори в малки роли. Родена в Индонезия и израснала в Тексас, тя започва кариерата си на Бродуей, но става истински разпознаваема чрез телевизията.

🙏 RIP Valerie Mahaffey, she was brillant on #DesperateHousewives ❤️ pic.twitter.com/kO82OGH0IE