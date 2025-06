Археолози откриха съхранен хляб на 5000 години

Археолози обявиха находка от особено значение за изследванията върху древната кухня: добре запазен хляб, датиращ от преди около 5 000 години, бе открит в района на Куллуоба, в централната турска провинция Ескишехир. Артефактът е намерен при разкопки през септември 2024 г., но бе представен публично през настоящия месец.

Според ръководителя на разкопките, археолога Мурат Тюрктекки, хлябът е бил изпечен по време на Бронзовата епоха в Мала Азия, приблизително около 3 300 г. пр.н.е. По негови думи, запазването на подобен хранителен продукт е изключително рядко явление, тъй като обикновено се намират само следи или остатъци от хранителни продукти, а не цели предмети.

„Хляб се открива изключително рядко при археологически разкопки. Обикновено намираме само трохи“, заяви Тюрктекки пред Agence France-Presse.

