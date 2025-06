Известна певица отказала да гостува в шоуто на Меган Маркъл, не искала да я свързват с нея

Американската кънтри легенда Доли Партън е отхвърлила покана за участие в документалната поредица на Меган Маркъл по Netflix – With Love, Meghan. Това съобщи телевизионният коментатор по теми за знаменитости Кинзи Скофийлд в подкаста The Nerve with Maureen Callahan, цитиран от Page Six.

По думите на Скофийлд, екипът на Партън е реагирал остро на отправената покана, като е счел, че участието на певицата би навредило на публичния ѝ имидж. „Те не искат да рискуват високия рейтинг на Доли и нейния образ, асоциирайки я с Меган Маркъл,“ заяви тя. Според нея целта на поканата е била „да придаде легитимност на Меган в лайфстайл пространството – област, в която Доли Партън вече има утвърдено присъствие“.

“They don't want to risk Dolly’s epic Q score, her popularity, by associating with Meghan Markle…”@KinseySchofield reveals Dolly Parton turned down Meghan Markle’s Netflix show.



Скофийлд подчерта, че Доли Партън е не само широко обичана от публиката, но и е активна в различни сфери, включително кулинария и козметика, чрез свои продуктови линии. Тя твърди, че екипът на Партън е възприел поканата като опит за „злоупотреба с нейната популярност“.

Модераторът на подкаста Морийн Калахан определи Доли Партън като „автентична личност“ и заяви, че евентуалната ѝ поява в шоуто би била „спонтанен сблъсък между доброто и злото“, наричайки Маркъл „фалшива кралска особа“ във „фалшива кухня“.

Представители на 79-годишната Партън и на 43-годишната Маркъл не са коментирали информацията към момента на публикуването.

Документалната поредица With Love, Meghan, продуцирана от бившата актриса от "Костюмари" и съпруга на принц Хари, стартира в Netflix през март 2025 г. Продукцията беше незабавно подновена за втори сезон, въпреки онлайн критики, които обвиняваха Маркъл, че прекалено много се опитва да бъде известна и образът ѝ вече е твърде натрапван на зрителите.

Сред гостите в шоуто са актрисите Минди Калинг и Абигейл Спенсър. Спенсър, която е близка приятелка на Маркъл, публично защити херцогинята, наричайки я „най-прекрасния човек на планетата“.

През последната година Маркъл стартира няколко самостоятелни проекта, включително лайфстайл марката As Ever и подкаста Confessions of a Female Founder, който дебютира през април. В последен епизод на подкаста тя споделя, че се е чувствала „изключително самотна“ в бизнес начинанията си.