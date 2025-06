Съсед застреля актьор пред дома му в Тексас

Джонатан Джос, познат на милиони зрители с гласа си на Джон Редкорн в анимационния сериал King of the Hill, беше убит при стрелба в неделя вечер, потвърди полицията в Сан Антонио пред Variety. Актьорът беше на 59 години.

Инцидентът се е случил около 19:00 ч. местно време на 2 юни, когато органите на реда са били повикани по сигнал за стрелба в жилищен район. На място полицаите откриват Джос, прострелян многократно, лежащ край пътя. Въпреки опитите за реанимация, парамедиците констатират смъртта му на място.

Заподозреният – 56-годишният Сигфредо Алварес Сехам – е арестуван малко по-късно, след като се опитал да избяга с автомобил. Той е обвинен в убийство, а разследването продължава. Според TMZ, който първо съобщи новината, стрелецът е съсед на Джос и между двамата е имало напрежение, предшествано от спор.

В емоционално изявление, публикувано във Facebook профила на Джонатан Джос, неговият съпруг Тристан Керн де Гонсалес твърди, че двойката е била обект на продължителен хомофобски тормоз от съседи в квартала. По думите му, в продължение на повече от две години са получавали заплахи, че домът им ще бъде подпален – нещо, което в крайна сметка се случило.

„Джонатан и аз бяхме замесени в стрелбата, докато проверявахме пощата на мястото, където се намираше изгорелият ни дом“, пише де Гонсалес. „Докато бяхме там, открихме черепа и каишката на едно от нашите кучета, поставени на показ. Започнахме да плачем. Тогава към нас се приближи мъж, който започна да ни крещи обиди на хомофобска основа, извади пистолет от скута си и стреля. Ние нямахме оръжия, не заплашвахме никого. Просто скърбяхме. Джонатан ме бутна, за да ме спаси. Той ми спаси живота.“

Полицията в Сан Антонио потвърди, че разследването е в ход, но към момента няма доказателства, че престъплението е извършено на хомофобска основа.

„Въпреки твърденията в интернет, разследването до момента не установява връзка между сексуалната ориентация на г-н Джос и неговото убийство“, се казва в официално съобщение от SAPD.

Джонатан Джос озвучава Джон Редкорн от втори до тринадесети сезон на King of the Hill, като пое ролята след смъртта на оригиналния актьор Виктор Арън през 1996 г. Актьорът вече беше записал реплики за предстоящото възраждане на сериала, чиято премиера е насрочена за 4 август в Hulu. Той ще се появи поне в 2 епизод от новия сезон 14.

Създателите на шоуто – Майк Джъдж, Грег Даниелс и Саладин Патерсън – изразиха съболезнованията си:

„Джонатан Джос вдъхна живот на Джон Редкорн в продължение на над 10 сезона и участваше и в новото издание на шоуто. Неговият глас ще ни липсва. Поднасяме дълбоките си съболезнования на неговите близки и приятели.“

Последната му публична поява беше само два дни преди трагедията, по време на панел за King of the Hill на фестивала ATX Television в Остин. Без предварително предупреждение, Джос се включи в дискусията, за да почете покойния си колега и сценарист Джони Хардуик, и разкри пред публиката, че наскоро е загубил дома си при пожар. След кратко емоционално изказване, той се върна на мястото си и събитието продължи.

Освен ролята си в King of the Hill, Джонатан Джос се запомни с участието си като вожд Кен Хотейт в Parks and Recreation. Актьорът има роли и в популярни филми и сериали като Tulsa King, Ray Donovan, True Grit, The Magnificent Seven и други.