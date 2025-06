Звезда от „Дързост и красота“ се ожени на пищна сватба

Холивудският актьор, музикант и запален голфър Джак Вагнер отново каза „Да“! 65-годишният чаровник, добре познат на българската публика с ролята си на Ник Мароне в хитовата сапунена опера „Дързост и красота“, се ожени за дългогодишната си партньорка – певицата и автор на песни Мишел Улф.

Новината беше споделена от самата Мишел в Instagram на 31 май, заедно с романтични кадри от интимната церемония.

„Направихме го!!!!!! Женени сме, пред нашето малко, но скъпо семейство! #MrAndMrs “, написа тя под снимките, на които двамата младоженци сияят от щастие, държат се за ръце и вървят заедно обратно по пътеката след бракосъчетанието.

На сватбата присъстваха 34-годишният син на Джак – Питър Вагнер (от брака му с актрисата Кристина Вагнер), както и дъщерята на Мишел – 20-годишната Орнела. В коментарите към публикацията заваляха поздравления, включително и от бившата колежка на Джак от „Мелроуз Плейс“ Джоузи Бисет, която написа: „Поздравления!!!!! ❤️❤️❤️“

