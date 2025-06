Джаред Лето е обвинен в сексуално посегателство от девет жени

Американският актьор и музикант Джаред Лето е обвинен в сексуално посегателство от няколко жени.

„Еър Мейл“ публикува материал след интервюта с девет жени, които твърдят, че 53-годишният Лето се е държал неподходящо с тях, като някои от тях са били непълнолетни. Жените твърдят, че актьорът има такъв модел на поведение от години, предава БГНЕС.

Лето задавал въпроси по сексуални теми на 16-годишно момиче, излязъл гол от стая пред 17-годишно момиче и се е разголил и мастурбирал, преди да сложи ръката на 18-годишна „върху него“.

Лаура Ла Ру - модел, която през 2008 г. е била на 16 години - си спомня, че е срещнала Лето на благотворителна акция за правата на животните през същата година и се е свързала с него по имейл, преди той да я покани в студиото си. Тя посетила студиото му през април 2009 г. и си спомня, че той „флиртувал“ с нея, докато била там.

‘Creep’ Jared Leto accused by 9 women of inappropriate behavior, hitting on teens: ‘Assaulted and traumatized’ https://t.co/cHTX7SYra4 pic.twitter.com/LJXkpjmMbL