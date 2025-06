Дон Джонсън: Пуших марихуана в Белия дом по времето на Картър

Холивудската легенда Дон Джонсън, познат на милиони като емблематичния детектив от „Маями Вайс“, разбуни духовете с изненадващо признание: актьорът е пушил марихуана в Белия дом по време на президентството на Джими Картър, пише FoxNews.

В скорошно гостуване в популярното шоу „Jimmy Kimmel Live!“, 75-годишният Джонсън бе изненадан със снимка от 1975 г., на която позира редом до президента Картър и музикални икони като Чък Лийвел и Дики Бетс. „Честно казано, не си спомням този момент – всички бяхме доста надрусани“, пошегува се актьорът, предизвиквайки бурен смях в студиото.

„Не искам да хвърлям сянка върху президента, Бог да го прости, но не знам дали и той не е бил в настроение за забавления“, добави Джонсън с намигване.

Джонсън разказа, че е получил покана за Белия дом след участие в концерт на Allman Brothers, организиран в подкрепа на кампанията на Картър през 1976 г. „Тогава започна истинското забавление“, спомня си актьорът. На въпрос на Джими Кимъл дали е пушил в Белия дом, звездата първоначално се поколеба, но след това откровено призна: „Да, предполагам, че го направих.“

