Кание Уест отново смени името си официално

Рапърът, продуцент и предприемач Кание Уест, който през 2021 г. официално промени името си на „Йе“, е направил нова стъпка в публичната си идентичност. Според документи, подадени в щата Калифорния и цитирани от Page Six, настоящият главен финансов директор на музиканта Хюсеин Лалани е регистрирал новото име „Йе Йе“ в официални документи, свързани с бизнес дейността на артиста.

По-рано същите компании, сред които Yeezy Apparel, звукозаписният лейбъл Yeezy Record Label, LLC и компанията Getting Out Our Dreams Inc., бяха регистрирани под името „Йе Уест“. Сега във всички изброени бизнес структури, името „Йе Йе“ фигурира като официален представител – било то като управител или член.

Промяната все още не е обявена официално от самия артист в социалните мрежи. Представители на Уест не са отговорили на запитване от Page Six за коментар.

По-рано този месец, носителят на 24 награди „Грами“ обяви в платформата X (бивш Twitter), че ще преустанови използването на акаунта си с никнейма @kanyewest. „Ще спра да използвам профила @kanyewest, защото името ми е Йе“, написа той на 1 юни. „Ще създам нов акаунт на името йе, и това е.“

Йе за първи път публично заяви през 2018 г., че ще използва краткото си име. Тогава в социалните мрежи той написа: „Съществото, известно досега като Кание Уест. Аз съм ЙЕ.“ През същата година излезе и албумът Ye, записан в ранчото му в Джаксън Хоул, Уайоминг.

През 2021 г. той официално подаде документи за промяна на името си по „лични причини“, като два месеца по-късно съдът одобри заявлението.

През март 2024 г. началникът на щаба на Yeezy, Майло Янопулос, разпространи писмо, в което настоява Йе да бъде наричан с настоящото си име и не с „името-робство“, както той сам го е наричал в публични изказвания. В писмото, цитирано от Page Six, се посочва, че Йе е едно от най-разпознаваемите лица в света, редом с президенти и папи, и че решението да се откаже от името „Кание Уест“ не е било взето лекомислено.

„Тази промяна е пълна, легална и постоянна. Това е човекът, който той е сега. Името му е Йе“, се казва още в документа, който призовава стрийминг платформи, издателства, търговци и медии да приемат промяната и да актуализират данните си. „Той е чернокож мъж в Америка, който иска правото на пълно самоопределение, както всеки друг.“