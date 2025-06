Синовете на Джон Ленън, Пол Маккартни и Ринго Стар с обща песен

Синовете на трима от членовете на The Beatles – Джон Ленън, Пол Маккартни и Ринго Стар – обединяват сили в нова музикална колаборация, част от супер групата Mantra of the Cosmos. Новото парче носи заглавието “Rip-Off” и обещава да върне духа на психеделичния рок в модерна интерпретация, пише Independent.

Шон Оно Ленън (син на Джон Ленън и Йоко Оно), Джеймс Маккартни (син на Пол Маккартни и покойната Линда Маккартни) и Зак Старки (син на Ринго Стар, бивш барабанист на The Who) са тримата основни музиканти в новото парче. Самият Старки публикува откъс от песента в профила си в Instagram на 16 юни, като лаконично добави:

“Вокали – Шон Райдър, Джеймс Маккартни, Шон Ленън.”

Видеото към песента съдържа кадри от златните години на The Beatles, както и образи на членовете на Mantra of the Cosmos.

Three of The Beatles’ sons team up to release new song https://t.co/LV9K1pqw1Q — The Independent (@Independent) June 17, 2025

Рок наследството продължава

Създадена през 2023 г. от Старки, Mantra of the Cosmos събира и други знакови имена от британската сцена – фронтменът на Happy Mondays Шон Райдър, танцьорът Марк "Bez" Бери, както и бившият басист на Oasis и Beady Eye Анди Бел.

По-рано, в предишния сингъл на групата “Domino Bones (Gets Dangerous)”, се включи и самият Ноел Галахър, който описа звученето с характерната си поетична и иронична образност:

„Дилън, Дали, Гинсбърг и малко космическо бърборене. Сложете и Без, който танцува като Зак свири, а Анди Бел дърпа струните, и получавате това.“

Колаборацията между синовете на Ленън и Маккартни всъщност не е първа. През април 2024 г. Шон и Джеймс пуснаха съвместното парче “Primrose Hill” – романтичен музикален поклон към живописния лондонски парк. Тогава Джеймс написа в Instagram:

„С тази песен чувствам, че наистина поставяме началото на нещо специално.“

Въпреки музикалния подем, Зак Старки беше в центъра на медийно внимание и по друга причина – неговото неочаквано уволнение от The Who след критики от фронтмена Роджър Долтри по време на концерт в Royal Albert Hall през март. Новината бе разпространена първо от китариста Пийт Таунсенд чрез пост в социалните мрежи, в който пише:

„След много години отлична работа на барабаните, дойде време за промяна.“

За заместник на Старки бе обявен Скот Деворс – музикант, който работи с Долтри и по соловите му проекти.

Старки отговори с категорично изявление, че не е напускал доброволно и че информацията за “други проекти” не трябва да се тълкува като причина за напускането му:

„Никога не съм изоставил The Who. Обичам тази група и всички в нея.“