Шакира се появи с децата си от Пике на премиерата на "Зоотрополис 2"

Певицата Шакира се появи публично със синовете си Милан и Саша, родени от връзката с бившия ѝ приятел Жерар Пике, съобщава PageSix.

48-годишната Шакира присъства в лилава рокля с цепка на премиерата на анимационния филм "Зоотрополис 2" в Лос Анджелис. Синовете ѝ носеха еднакви смокинги.

В началото на септември Шакира публикува снимка в тъмнорозов бански в личния си блог. На други кадри тя държеше маска за коса от собствената ѝ марка.

Наскоро папараци уловиха Шакира да медитира на пясъка в Кабо Сан Лукас.