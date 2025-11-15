Новини
Любопитно »
Шакира се появи с децата си от Пике на премиерата на "Зоотрополис 2"

Шакира се появи с децата си от Пике на премиерата на "Зоотрополис 2"

15 Ноември, 2025 14:24 401 2

  • шакира-
  • синове-
  • зоотрополис-
  • пике

Синовете ѝ носеха еднакви смокинги

Шакира се появи с децата си от Пике на премиерата на "Зоотрополис 2" - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Шакира се появи публично със синовете си Милан и Саша, родени от връзката с бившия ѝ приятел Жерар Пике, съобщава PageSix.

48-годишната Шакира присъства в лилава рокля с цепка на премиерата на анимационния филм "Зоотрополис 2" в Лос Анджелис. Синовете ѝ носеха еднакви смокинги.

В началото на септември Шакира публикува снимка в тъмнорозов бански в личния си блог. На други кадри тя държеше маска за коса от собствената ѝ марка.

Наскоро папараци уловиха Шакира да медитира на пясъка в Кабо Сан Лукас.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шакира пак шокира

    0 0 Отговор
    със секира.

    14:29 15.11.2025

  • 2 Пишете

    1 0 Отговор
    за малкото кypвE Бритни как се снима по (без) гащи, на тая кво да й гледам децата…

    14:32 15.11.2025