Шакира се появи с децата си от Пике на премиерата на "Зоотрополис 2"

Певицата Шакира се появи публично със синовете си Милан и Саша, родени от връзката с бившия ѝ приятел Жерар Пике, съобщава PageSix.
48-годишната Шакира присъства в лилава рокля с цепка на премиерата на анимационния филм "Зоотрополис 2" в Лос Анджелис. Синовете ѝ носеха еднакви смокинги.
В началото на септември Шакира публикува снимка в тъмнорозов бански в личния си блог. На други кадри тя държеше маска за коса от собствената ѝ марка.
Наскоро папараци уловиха Шакира да медитира на пясъка в Кабо Сан Лукас.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шакира пак шокира
14:29 15.11.2025
2 Пишете
14:32 15.11.2025