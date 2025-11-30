Изненада: Мария Захарова и руски рапър пуснаха обща песен (ВИДЕО)

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пусна съвместен проект с руския рапъра Птаха, за който тя е написала текста, а рапърът е създал музиката. Дипломатката съобщи за това в своя Telegram канала.
„Млада дама и хулиган издадоха песен. Моят текст, неговата музика“, написа Захарова.
По-рано Мария Захарова нарече сътрудничеството с рапъра Птаха „невероятно“.
Тя призна, че по-рано не можела да си представи да си сътрудничи с музиканта поради разликите в творчеството на двамата.
Оценка 3.2 от 14 гласа.
1 Ами
09:23 30.11.2025
2 1488
а украйна и полша са измислени от израел.
израел измисля и парите, оттам и капитализма, а капитализма е братовчед на демонкрадцията
Коментиран от #7, #8, #9, #30
09:25 30.11.2025
3 Това е Дичо от Д2
09:25 30.11.2025
4 Без коментар
Коментиран от #19, #28, #38
09:28 30.11.2025
5 глоги
09:28 30.11.2025
6 Бандеров
09:29 30.11.2025
7 Демократ
До коментар #2 от "1488":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
Коментиран от #13
09:29 30.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 БАРС
До коментар #2 от "1488":ЕДНА МАЛКА ПОАПРАВКА.ФИНИКИЙЦИТЕ ИЗМИСЛЯТ ПАРИТЕ,А ЕВРЕИТЕ КРЕДИТА С ПРОЦЕННТА.ЕДИН ВИД ЛИХВИТЕ
09:31 30.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Блатни истории
Коментиран от #17
09:37 30.11.2025
12 Име
09:38 30.11.2025
13 Истината
До коментар #7 от "Демократ":Доста и$родски опорки имат натовските демонократи .
09:39 30.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 БАРС
Коментиран от #23
09:50 30.11.2025
16 Бай Ламби
09:53 30.11.2025
17 Летописец
До коментар #11 от "Блатни истории":Ами руски изпълнители посещават критични райони . Поинтересувай се - украинските блатници включиха Филип Киркоров в списъка си ликвидиране "миротворец" защото пя в Крим .
09:53 30.11.2025
18 Млада
09:54 30.11.2025
19 Ха ХаХа
До коментар #4 от "Без коментар":3 000 000убити
Украински традиции
09:56 30.11.2025
20 Соловьов
10:01 30.11.2025
21 Един
10:02 30.11.2025
22 Песента се казва
10:03 30.11.2025
23 ОБИКНОВЕН
До коментар #15 от "БАРС":РУСКИ БОЛУКК.
Коментиран от #27
10:04 30.11.2025
24 мучо
10:06 30.11.2025
25 Хахахахах
10:09 30.11.2025
26 пътник
Коментиран от #29
10:21 30.11.2025
27 БАРС
До коментар #23 от "ОБИКНОВЕН":СЛЕД КАТО ОБИЖДАШ МАРИЯ ,ЗНАЧИ СИ ЕЛЕМЕНТАРНА БУДАЛА.100% ,ЧЕ ТВОЕТО АЙКЮ Е ПОЧТИ НА 0 СРАВНЕНИЯ НА МАШКА КОЯТО ВЛАДЕЕ АНГЛИЙСКИ И КИТАЙСКИ ЕЗИК .
10:21 30.11.2025
28 Дзън-дзън
До коментар #4 от "Без коментар":При положение, че при размените на тленни останки съотношението е 100:1 в полза на украинците 1,2 млн руски жертви означават 120 млн украински.
Нещо не ми се вярва тази работа....
Коментиран от #35
10:23 30.11.2025
29 Ако някой ти каже,че Русия не е кочина
До коментар #26 от "пътник":Не му вярвай.
Коментиран от #34, #36
10:23 30.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Дзън-дзън
10:29 30.11.2025
32 жик так
10:29 30.11.2025
33 Алкохолната ДРОПЛА
Отвратителна.
Някой в Кремля е време да и спре водката .
После се чудят защо и
Викат
Маша Алкаша.
Коментиран от #37
10:29 30.11.2025
34 Гадно
До коментар #29 от "Ако някой ти каже,че Русия не е кочина":Ако някой ти каже,че Русия не е кочина:
До коментар 26 от "пътник":
Не му вярвай.
-;-
Ако некой ми каже че русофилите не са вредни, то презирам!
10:29 30.11.2025
35 Съветски мелез
До коментар #28 от "Дзън-дзън":Как не ви е срам да тровите децата на България с руската съветска отрова? Колко ви плащат да сте безродници? Колко струва да се откажеш от българското си самосъзнание?
10:31 30.11.2025
36 пътник
До коментар #29 от "Ако някой ти каже,че Русия не е кочина":Точно така-не вярвам,че Русия не е кочина,т. е. двойно отрицание.Все пак нека да е логика,вместо вяра,поне за мен.
10:31 30.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 да бе брат
До коментар #4 от "Без коментар":Ама само в болните ви фантазии. Американските служби казват между 180 до 300 хиляди руснака . И то предимно наемници .
Ти кажи за нашите украинци - македонците .Че те хептен се озвериха , а ние не сме руснаци .
Един ден ще дойдат да ни набият , с такива смели атлантици като тебе .
10:32 30.11.2025
39 ДЕД МАРОЗ
Тази година Коледните Елхи
В Мускалието
Ще бъдат Китайски.
Китайски Елхи
Насечени в Сибир .
Ще се продават с ЮАНИ.
10:32 30.11.2025