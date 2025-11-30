Новини
Изненада: Мария Захарова и руски рапър пуснаха обща песен (ВИДЕО)

30 Ноември, 2025

„Млада дама и хулиган издадоха песен. Моят текст, неговата музика“, написа Захарова

Изненада: Мария Захарова и руски рапър пуснаха обща песен (ВИДЕО) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пусна съвместен проект с руския рапъра Птаха, за който тя е написала текста, а рапърът е създал музиката. Дипломатката съобщи за това в своя Telegram канала.

„Млада дама и хулиган издадоха песен. Моят текст, неговата музика“, написа Захарова.

По-рано Мария Захарова нарече сътрудничеството с рапъра Птаха „невероятно“.

Тя призна, че по-рано не можела да си представи да си сътрудничи с музиканта поради разликите в творчеството на двамата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    11 5 Отговор
    На Мария и аз бих и пуснал!

    09:23 30.11.2025

  • 2 1488

    12 15 Отговор
    нацизмa се ражда в украйна и полша, не в италия,
    а украйна и полша са измислени от израел.
    израел измисля и парите, оттам и капитализма, а капитализма е братовчед на демонкрадцията

    Коментиран от #7, #8, #9, #30

    09:25 30.11.2025

  • 3 Това е Дичо от Д2

    11 5 Отговор
    Вече е станал враг на европедализма.

    09:25 30.11.2025

  • 4 Без коментар

    16 14 Отговор
    Иначе 1,2 милиона убити и осакатени руски войничета... Руски традиции.

    Коментиран от #19, #28, #38

    09:28 30.11.2025

  • 5 глоги

    4 2 Отговор
    ГоворителКАТА на руското външно министерство -Мария Захарова ...

    09:28 30.11.2025

  • 6 Бандеров

    10 10 Отговор
    Откак им хванаха 400 кг.кокат в руската амбасада в Аржентина, Маша Цукерман мина на евтини заместители и това видимо и се отразява!

    09:29 30.11.2025

  • 7 Демократ

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #13

    09:29 30.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 БАРС

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    ЕДНА МАЛКА ПОАПРАВКА.ФИНИКИЙЦИТЕ ИЗМИСЛЯТ ПАРИТЕ,А ЕВРЕИТЕ КРЕДИТА С ПРОЦЕННТА.ЕДИН ВИД ЛИХВИТЕ

    09:31 30.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Блатни истории

    8 7 Отговор
    Мерлин Монро е ходила да пее на фронта при войниците. Захаров що не отиде да попее в Покровск? Или поне в Донбас? Или да отиде в църква ба изпее заупокойна молитва за умрелите руснаци на фронта?

    Коментиран от #17

    09:37 30.11.2025

  • 12 Име

    7 4 Отговор
    Както винаги всеотдайна, ангажирана и обаятелна!

    09:38 30.11.2025

  • 13 Истината

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Демократ":

    Доста и$родски опорки имат натовските демонократи .

    09:39 30.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 БАРС

    2 5 Отговор
    МАРЧЕТО СИ Е СИМПАТИЧНА И УМНА ЖЕНА.НО НЕМОЖАЛА ЛИЕ ДА СИ НАМЕРИ НЕЩО ПО МЛАДО А СИ Е ВЗАЛА СТАР И РАЗВЕДЕН МЪЖ .ПОЛЧИЛО СЕ Е ПО БЪЛГАРСКИ КАЗАНО СТАР КОЗЕЛ МЛАДА ВЪРБА ЛЮЩЕШЕ. НО КАТО ШЛЕДАМ ТОЯ ИЛАД И ЗДРААЕНЧК МОЖЕ АЕЧЕ ДА Е ЛЮЩИЛ.

    Коментиран от #23

    09:50 30.11.2025

  • 16 Бай Ламби

    3 4 Отговор
    Тая па и тя да не види от нашия Асенчо Василевия.

    09:53 30.11.2025

  • 17 Летописец

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Блатни истории":

    Ами руски изпълнители посещават критични райони . Поинтересувай се - украинските блатници включиха Филип Киркоров в списъка си ликвидиране "миротворец" защото пя в Крим .

    09:53 30.11.2025

  • 18 Млада

    7 3 Отговор
    дама. Тая. Хахаха. Дамата е като крава и е била млада някога. Който я е виждал само веднъж на живо му е достатъчно за мн години. Същия случай, като началникът и кремълският великан.

    09:54 30.11.2025

  • 19 Ха ХаХа

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "Без коментар":

    3 000 000убити
    Украински традиции

    09:56 30.11.2025

  • 20 Соловьов

    5 2 Отговор
    Дъ Р та ШЛ ю Ха и млад П ин дос пропяли след бутилка самагон!

    10:01 30.11.2025

  • 21 Един

    4 2 Отговор
    Отива й. Тя си пада по лоши момчета...Путин, Лавров...

    10:02 30.11.2025

  • 22 Песента се казва

    4 2 Отговор
    "Птиците на Мадяр"

    10:03 30.11.2025

  • 23 ОБИКНОВЕН

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "БАРС":

    РУСКИ БОЛУКК.

    Коментиран от #27

    10:04 30.11.2025

  • 24 мучо

    5 2 Отговор
    за марчето и аз ще пропея,.....особено след 3 водки.....

    10:06 30.11.2025

  • 25 Хахахахах

    6 3 Отговор
    Руска култура? Нацисти и скинари. Незабавно в България и Македония да се преустанови дейността на руските културни центрове със задна дата и да бъдат забранени.

    10:09 30.11.2025

  • 26 пътник

    1 0 Отговор
    Б.Яга и на Снежанка ще се направи,за да лъска имиджа на диктатора.

    Коментиран от #29

    10:21 30.11.2025

  • 27 БАРС

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "ОБИКНОВЕН":

    СЛЕД КАТО ОБИЖДАШ МАРИЯ ,ЗНАЧИ СИ ЕЛЕМЕНТАРНА БУДАЛА.100% ,ЧЕ ТВОЕТО АЙКЮ Е ПОЧТИ НА 0 СРАВНЕНИЯ НА МАШКА КОЯТО ВЛАДЕЕ АНГЛИЙСКИ И КИТАЙСКИ ЕЗИК .

    10:21 30.11.2025

  • 28 Дзън-дзън

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Без коментар":

    При положение, че при размените на тленни останки съотношението е 100:1 в полза на украинците 1,2 млн руски жертви означават 120 млн украински.
    Нещо не ми се вярва тази работа....

    Коментиран от #35

    10:23 30.11.2025

  • 29 Ако някой ти каже,че Русия не е кочина

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "пътник":

    Не му вярвай.

    Коментиран от #34, #36

    10:23 30.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дзън-дзън

    0 0 Отговор
    Птаха е готин, обожавам как в песните си минава към азерския акцент - пее така, както говорят афроамериканци след шест месеца обучение по руски в Московския университет😂😂😂

    10:29 30.11.2025

  • 32 жик так

    1 0 Отговор
    А бай Дън и оная косатка Хилъри издават пампери .

    10:29 30.11.2025

  • 33 Алкохолната ДРОПЛА

    0 0 Отговор
    От ден на ден става все по
    Отвратителна.

    Някой в Кремля е време да и спре водката .

    После се чудят защо и
    Викат
    Маша Алкаша.

    Коментиран от #37

    10:29 30.11.2025

  • 34 Гадно

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ако някой ти каже,че Русия не е кочина":

    Ако някой ти каже,че Русия не е кочина:
    До коментар 26 от "пътник":
    Не му вярвай.
    -;-
    Ако некой ми каже че русофилите не са вредни, то презирам!

    10:29 30.11.2025

  • 35 Съветски мелез

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Дзън-дзън":

    Как не ви е срам да тровите децата на България с руската съветска отрова? Колко ви плащат да сте безродници? Колко струва да се откажеш от българското си самосъзнание?

    10:31 30.11.2025

  • 36 пътник

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ако някой ти каже,че Русия не е кочина":

    Точно така-не вярвам,че Русия не е кочина,т. е. двойно отрицание.Все пак нека да е логика,вместо вяра,поне за мен.

    10:31 30.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 да бе брат

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Без коментар":

    Ама само в болните ви фантазии. Американските служби казват между 180 до 300 хиляди руснака . И то предимно наемници .

    Ти кажи за нашите украинци - македонците .Че те хептен се озвериха , а ние не сме руснаци .
    Един ден ще дойдат да ни набият , с такива смели атлантици като тебе .

    10:32 30.11.2025

  • 39 ДЕД МАРОЗ

    0 0 Отговор
    ТАВАРИШИ и ТАВАРАШУТКИ

    Тази година Коледните Елхи
    В Мускалието
    Ще бъдат Китайски.

    Китайски Елхи
    Насечени в Сибир .
    Ще се продават с ЮАНИ.

    10:32 30.11.2025