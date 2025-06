70-годишният Келси Грамър и 46-годишната му съпруга чакат четвърто дете (СНИМКИ)

Актьорът Келси Грамър ще стане баща отново на 70 години, след като бе забелязан с бременната си съпруга Кейти Уолш по време на разходка в Лондон, съобщава DailyMail.com. Изданието потвърждава, че двойката очаква четвърто дете заедно. Източник, цитиран от медията, посочва, че бременността е внесла нова енергия във връзката им.

Звездата от „Фрейзър“, който вече има седем деца, изглеждаше видимо щастлив, докато се разхождаше със съпругата си, която носеше елегантна свободна рокля и ясно изразено коремче. Кейти Уолш е на 46 години и според наблюдатели е в напреднала бременност, само няколко седмици преди раждането. Двойката не е обявявала публично, че очаква дете.

