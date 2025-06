Арнолд Шварценегер разкри как е сложил край на враждата си със Силвестър Сталоун

Арнолд Шварценегер си спомни с откровение за враждата си със Силвестър Сталоун, която продължила през почти цялото десетилетие на 80-те години, когато и двамата се утвърждаваха като икони на екшън киното, пише БГНЕС.

„Мразехме се“, призна 77-годишният актьор и бивш губернатор. „Атакувахме се, правехме си гадни номера, говорехме лоши неща един за друг… Всички тези глупости.“

С времето обаче двамата оставят зад гърба си конфликта. Днес са добри приятели и са си партнирали в няколко филма, включително Escape Plan (2013) и поредицата „Непобедимите“.

Шварценегер разкри, че повратната точка във враждата настъпила, когато получил неочаквано бизнес предложение. Той започнал работа с Робърт Ърл и Кийт Париш по създаването на тематичния ресторант Planet Hollywood.

Arnold Schwarzenegger Reveals How He and Sylvester Stallone Ended Feud After ‘Doing Nasty Things’ to Each Other https://t.co/thlTTy7uVM