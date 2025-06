Живият Нострадамус с мрачно пророчество за Джеф Безос и Лорън Санчес само дни преди сватбата им

Докато Лорън Санчес и основателят на Amazon, милиардерът Джеф Безос, се подготвят за своята приказна сватба във Венеция, едно пророчество хвърля сянка върху бъдещето им като семейство. Бразилският ясновидец Атос Саломе, по-известен като „Живият Нострадамус“, твърди, че бракът им ще бъде всичко друго, но не и вечен, пише DailyMail.

38-годишният екстрасенс доби световна популярност с точни прогнози за глобални събития като пандемията от COVID-19, смъртта на кралица Елизабет II и мащабния срив в системите на Microsoft. Неговите прогнози, както твърди самият той, не се базират на метафори или неясни усещания, а на "невидими енергийни модели, вибрационни полета и духовни договори", които обикновеното око не долавя.

Събитието, което се очаква в края на юни на остров Сан Джорджо Маджоре във Венеция, вероятно ще се проведе в манастира „Фондация Чини“. Поканени са под 200 гости, сред които се споменават имена като Ким Кардашиян, Крис Дженър и представители на фамилията Тръмп.

Безос и Санчес разкриха връзката си още през 2019 г., а годежът им стана факт през май 2023 г. по време на романтично пътешествие с яхтата му "Кору" из Европа. И макар двойката да изглежда по-влюбена от всякога, Саломе вижда различна картина зад кулисите на публичния им имидж.

„Сватбата ще се състои, но подбудите зад нея са далеч от романтичната любов“, коментира той пред DailyMail.com.

„Това е по-скоро договор, създаден с цел изграждане на образ, власт и запазване на наследство, отколкото празник на обичта.“

