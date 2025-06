Лизо призна, че е използвала Оземпик, за да отслабне

Носителката на Грами Лизо за първи път призна, че е използвала медикамента Ozempic в началото на своята трансформация, довела до значително отслабване. Изпълнителката на Truth Hurts, която в последно време демонстрира значително по-слаба фигура, разкри подробности около пътя си към промяна по време на участието си в подкаста Just Trish на Триша Пейтас, предава DailyMail.

Според певицата, началото на процеса започва още през 2023 г., когато за кратко време прибягва до лекарството за диабет– но скоро осъзнава, че това не е устойчиво решение.

„Опитах всичко. Ozempic действа, защото ядеш по-малко? Ако се храниш правилно, се чувстваш сит“, обясни тя.

„Но ако можеш да го постигнеш сам, с контрол над ума, резултатът е същият.“

Лизо подчерта, че основният фактор за постигане на целите ѝ е промяната в хранителния режим. След години на веганство, певицата осъзнала, че не всички растителни продукти ѝ влияят добре.

Lizzo admits she tried Ozempic — months after shutting down weight loss drug rumors https://t.co/qJvH8VwtoA pic.twitter.com/VYHiUc9zdM