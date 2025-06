Европейската космическа агенция: Хората ще населят Космоса до 15 години (СНИМКИ)

Европейската космическа агенция (ESA) разкри интригуващ план за близкото бъдеще, който предвижда човечеството да се превърне в междупланетен вид още в рамките на следващите 15 години. Документът „Технологии 2040“, представен през юни 2025 г., описва сценарий, в който хората не просто пътуват в космоса, а създават постоянни, самоподдържащи се колонии отвъд Земята – включително в орбита, на Луната, на Марс и дори по-далеч в Слънчевата система.

Според доклада, тези нови „космически оазиси“ ще представляват устойчиви куполообразни структури, изработени от леки, интелигентни материали, способни да осигуряват защита от космическа радиация и сурови атмосферни условия. Куполите ще бъдат сглобявани директно в космоса чрез 3D-принтиране, с което ще се елиминира нуждата от транспортиране на обемисти материали от Земята. Всяко местообитание ще бъде затворена екосистема с пълна автономност – в него ще се генерира енергия, ще се рециклира вода и въздух и ще се произвежда храна. Зеленчукови градини и оранжерии с прозрачен покрив ще поддържат живота на екипажите, напомняйки на сцени от филма „Марсианецът“, в който астронавт, изигран от Мат Деймън, оцелява чрез отглеждане на картофи на Марс.

Инфраструктурата в тези бази ще включва също така интелигентни технологии, управлявани от изкуствен интелект, които ще следят условията за живот, ще диагностицират проблеми и ще вземат самостоятелни решения в критични ситуации. Наред с това, се планира изграждането на напълно нов тип комуникационна мрежа, която да обхване цялата Слънчева система. Така нареченият „междупланетен интернет“ ще осигурява постоянна връзка между Земята и космическите бази, позволявайки на учените да предават данни в реално време и да управляват дистанционно роботи, сонди и изследователски станции на стотици милиони километри разстояние.

