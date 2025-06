Марая Кери шокира с признание: Не вярвам във времето - нямам рожден ден!

Поп иконата Марая Кери продължава да доказва, че дивата не просто живее по собствени правила — тя съществува в собствена времева реалност. В скорошно интервю за британската радиостанция Capital FM, изпълнителката на вечния хит "Hero" направи поредица от нестандартни разкрития, които потвърдиха един добре познат факт: Марая не просто контролира музикалната сцена, тя контролира и понятието „време“.

Когато водещите Джордан Норт, Крис Старк и Сиан Уелби я попитаха дали наистина отрича съществуването на времето, Кери отговори кратко и с усмивка: „Просто не вярвам в него.“ Уточнявайки, че не става въпрос за часови зони, а за самото понятие за време, Кери добави: „Просто го остави. Няма нужда от часовници.“

Разговорът бързо прерасна в тема, която дълго вълнува феновете ѝ: отказът на Марая да празнува рожден ден. „Нямам рожден ден. Имам годишнини“, категорична е певицата, която на практика заменя хронологията с концепция за празнуване на присъствието, а не на възрастта. За онези, които се чудят — тя е отбелязала 56 обиколки около слънцето, макар официалните ѝ представители рядко да говорят за цифри.

На въпроса как организира ежедневието си без време, срещи или графици, Кери даде типичен за нея отговор: „Някой ще ти се обади и ще го уреди.“ Така, напълно в духа на лириката ѝ – "It's like that, y'all" – певицата препраща логистиката към своя екип, а себе си оставя свободна от ограниченията на часовника и календара.

Това не е първият случай, в който Марая Кери демонстрира култ към „вечната младост“ и разрив със стандартното разбиране за време. В свое интервю през 2014 г. пред Out Magazine тя вече беше заявила, че не признава възрастта като концепция, определяща кой си и на какво имаш право. Подобни изказвания потвърждават, че за Кери статутът на дива не е просто сценично поведение — това е философия на живот.