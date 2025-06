Предстоящ концерт на Кание Уест в Словакия предизвика недоволство в страната

Американският рапър Кание Уест ще изнесе единствения си концерт в Европа тази година през юли в словашката столица Братислава, предаде АФП, цитирана от БТА. Съобщението предизвика критики от асоциации заради неонацистките изявления на музиканта.

"Хип-хоп визионер, културна икона и противоречив гений: Йе ще има концерт на 20 юли 2025 г. в Братислава", написаха на сайта си от фестивала "Рубикон", където ще се изяви рапърът.

Описвайки появата на 48-годишния изпълнител като "глобална сензация в сърцето на Европа", организаторите отбелязват, че това ще бъде единственото му потвърдено участие в Европа тази година.

В Словакия повече от 3000 души се подписаха под петиция срещу визитата на Кание Уест, а две сдружения го разкритикуваха за "открито придържане към нацистката идеология", отбелязва АФП. "Концертът на Кание Уест в нашия град и в нашата страна е обида за паметта и възхвала на насилието, което унижава жертвите на нацисткия режим", се казва в петицията.

