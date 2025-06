Астрономи откриха тонове алкохол около млада звезда

Международен екип от астрономи разкри нова глава в търсенето на произхода на живота във Вселената. С помощта на радиотелескопа ALMA (Atacama Large Millimetre/submillimetre Array) в Чили, учените откриха метанол и негови изотопи в протопланетния диск около младата звезда HD 100453, разположена на около 330 светлинни години от Земята. За откритието съобщиха изданията Live Science, Science Alert, както и списанието The Astrophysical Journal Letters, където е публикувано научното изследване.

Метанолът (метилов алкохол) е едно от най-простите, но жизненоважни органични съединения – градивен елемент за образуване на аминокиселини и други сложни молекули, които са от ключово значение за живота. Макар метанол да е бил засичан и по-рано в млади звездни системи, това е първият случай, в който учените откриват и различните му изотопи в подобен диск. Това дава на изследователите безпрецедентна възможност да изследват химичните процеси, които водят до образуване на сложни органични молекули в космическа среда, подобна на тази, в която се е зародила и нашата Слънчева система.

HD 100453 е звезда, приблизително 1,6 пъти по-масивна от Слънцето. Високата температура и маса на този тип звезди позволяват на молекули като метанола да останат в газообразно състояние по-далеч от звездата, отколкото би било възможно в протопланетния диск на ранната Слънчева система. С помощта на ALMA астрономите успяват да анализират химичния състав на диска – динамична среда от прах и газ, в която се формират планети и комети.

Researchers detected methanol and its isotopes around HD 100453, a young star 330 light-years away, shedding light on life’s origins. This finding enhances understanding of organic molecules in protoplanetary disks, crucial for life’s building blocks. pic.twitter.com/EArQ6owfGi