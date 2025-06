Учени създадоха "жив" материал, който изсмуква въглероден диоксид от въздуха

Учени в Швейцария създадоха нов „жив“ материал, съдържащ синьо-зелени водорасли, който според тях може в бъдеще да се използва в строителството за борба с климатичните промени.

Благодарение на включените цианобактерии (синьо-зелени водорасли), материалът е фотосинтетичен – тоест, може химически да преобразува въглероден диоксид (CO2), слънчева светлина и вода в кислород и захари, които подпомагат растежа. Освен това, при наличие на определени хранителни вещества, материалът може да превръща CO2 в твърди карбонатни минерали, като варовик, съобщават изследователите в публикация от 23 април в списание Nature Communications. С течение на времето тези минерали изграждат здрава решетъчна структура в материала, която го усилва и позволява по-стабилно съхранение на въглерод, отколкото при обикновена фотосинтеза.

„Материалът може да съхранява въглерод не само като биомаса, но и във вид на минерали – това е специално свойство на тези цианобактерии“, казва доц. Марк Тибит, съавтор на изследването от Швейцарския федерален технологичен институт (ETH) в Цюрих. „Като строителен материал, той би могъл директно да улавя и съхранява CO2 в сградите.“

