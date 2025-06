Според Хенри Голдинг да влезеш в ролята на Джеймс Бонд е кошмар за всеки актьор

За Хенри Голдинг поемането на прочутата роля на Джеймс Бонд може да е по-скоро кошмар, отколкото мечта, предаде Холивуд Репортър, цитиран от БНГЕС.

„Мисля, че това е кошмарът на всеки актьор“, каза актьорът от „Старата гвардия 2“ по време на премиерата на филма в Лос Анджелис тази седмица. Коментарите му за прочутия филмов герой дойдоха, след като Дени Вилньов беше обявен за следващия режисьор на поредицата, първият от Амазон MGM Студиос.

„Но в същото време [искаш] да добавиш нещо ново към поредицата“, добави Голдинг. „Защо не могат да въведат повече агенти или повече нули? Мисля, че това би било много по-забавно, защото просто няма ограничения и очаквания.“

Звездата от „Crazy Rich Asians“ добави: „Може би просто съм страхлив. Не знам. Но мисля, че би ми харесало много повече, ако нямаше този натиск от културата.“

