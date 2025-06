Опасен инцидент: Бионсе увисна застрашително във въздуха по време на концерт (ВИДЕО)

Глобалната музикална икона Бионсе преживя неочакван инцидент на сцената в родния си Хюстън, след като техническа неизправност прекъсна едно от най-очакваните изпълнения на вечерта. По време на шоуто си на препълнения "NRG Stadium" певицата се качи на впечатляващ сценичен реквизит – червен кабриолет, висящ високо над сцената. Вместо да бъде запомнен като ефектна част от спектакъла, моментът се превърна в предизвикателство, след като платформата започна да се накланя и застраши стабилността на звездата, съобщават Variety и Billboard.

В разгара на един от своите най-големи хитове Бионсе демонстрира професионализъм, като сигнализира на екипа си и помоли музиката да спре, за да избегне инцидент. Певицата бе внимателно свалена от нестабилната конструкция, а публиката я посрещна с бурни аплодисменти и разбиране. „Благодаря ви за търпението и любовта“, обърна се тя към феновете, след като се върна на сцената, предава CNN.

Beyoncé was safely lowered after her flying car unexpectedly tilted mid-air at the Cowboy Carter tour in Houston while performing ‘16 CARRIAGES.’ pic.twitter.com/FOgl9DIfFR