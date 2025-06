Ръсел Кроу впечатли с нов външен вид (СНИМКА)

Ръсел Кроу прикова всички погледи този уикенд в Малта, където демонстрира забележително преобразяване по време на престижните награди Golden Bee.

61-годишният носител на „Оскар“, звезда от култовия филм „Гладиатор“, изглеждаше почти неузнаваем в елегантен изцяло черен ансамбъл, подчертаващ новата му, по-стройна фигура.

До него бе годеницата му Бритни Терие — 33-годишната красавица заложи на минималистична дълга рокля и класическа дизайнерска чанта, излъчвайки естествена елегантност. Двойката се усмихваше широко пред камерите, печелейки възхищението на гости и фенове.

