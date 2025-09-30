Самотен кит-убиец се скита в океана вече 20 години (ВИДЕО)

В северозападната част на Атлантическия океан биолози наблюдават уникален кит косатка, който е надминал всички очаквания за поведението на вида си, пише списание Smithsonian.

Учените са открили, че това е единственият известен индивид, който постоянно пътува сам. „Никога не съм чувала косатка да е сама толкова дълго“, признава изследователката Дебора Джайлс от SeaDoc Society.

Самотният мъжки обикновено плува, придружен от група делфини, което е особено изненадващо, като се има предвид социалната природа на тези животни. Изследователите подозират, че Старият Том може да принадлежи към популация от косатки от Източна Канада, но е необходим генетичен анализ, за ​​да се определи произходът му. Китът пътува сам от 20 години, въпреки че мъжките обикновено остават с родителската си група за цял живот.

Естественикът Шели Лонерган отбелязва, че косатката се е превърнала в местна знаменитост – след като била видяна, търсенето на турове за наблюдение на китове рязко нараства. Изследователите се опитват да получат ДНК проби за изследване, но редките срещи с Том и липсата на изследвания върху косатките в региона усложняват работата им.

Косатките са получили прякора „китове убийци“ поради английски превод от 18-ти век на испанското име на бозайника, asesina ballenas, което се превежда като „китове убийци“. Тези животни са на върха на морската хранителна верига и на практика нямат съперници. Косатките ловуват не само риба, но и други животни, включително тюлени, морски лъвове и дори големи китове.