Новини
Любопитно »
Самотен кит-убиец се скита в океана вече 20 години (ВИДЕО)

Самотен кит-убиец се скита в океана вече 20 години (ВИДЕО)

30 Септември, 2025 08:16 2 229 11

  • кит-
  • косатка-
  • убиец-
  • старият том

Косатка на име Старият Том се появява редовно край бреговете на Канада от две десетилетия

Самотен кит-убиец се скита в океана вече 20 години (ВИДЕО) - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В северозападната част на Атлантическия океан биолози наблюдават уникален кит косатка, който е надминал всички очаквания за поведението на вида си, пише списание Smithsonian.

Учените са открили, че това е единственият известен индивид, който постоянно пътува сам. „Никога не съм чувала косатка да е сама толкова дълго“, признава изследователката Дебора Джайлс от SeaDoc Society.

Самотният мъжки обикновено плува, придружен от група делфини, което е особено изненадващо, като се има предвид социалната природа на тези животни. Изследователите подозират, че Старият Том може да принадлежи към популация от косатки от Източна Канада, но е необходим генетичен анализ, за ​​да се определи произходът му. Китът пътува сам от 20 години, въпреки че мъжките обикновено остават с родителската си група за цял живот.

Естественикът Шели Лонерган отбелязва, че косатката се е превърнала в местна знаменитост – след като била видяна, търсенето на турове за наблюдение на китове рязко нараства. Изследователите се опитват да получат ДНК проби за изследване, но редките срещи с Том и липсата на изследвания върху косатките в региона усложняват работата им.

Косатките са получили прякора „китове убийци“ поради английски превод от 18-ти век на испанското име на бозайника, asesina ballenas, което се превежда като „китове убийци“. Тези животни са на върха на морската хранителна верига и на практика нямат съперници. Косатките ловуват не само риба, но и други животни, включително тюлени, морски лъвове и дори големи китове.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анджо

    8 0 Отговор
    И акули.

    08:20 30.09.2025

  • 2 Анджо

    12 0 Отговор
    И косатките са делфини не са китове, отдавна е доказано.

    08:21 30.09.2025

  • 3 Ели Енчева

    3 9 Отговор
    И нас какво ни интересува това? Моите пилета се разкарват по двора и градината. Да съм го навряла в очите ви?

    08:23 30.09.2025

  • 4 Щукар

    2 2 Отговор
    Самотен кит-убиец вече 20 години не е правил кекс.

    Коментиран от #7

    08:29 30.09.2025

  • 5 Защо не е арестуван?

    4 5 Отговор
    А международния съд в Хага блее.

    08:42 30.09.2025

  • 6 Еврейски банкер

    4 2 Отговор
    Задава се финансов световен колапс

    08:47 30.09.2025

  • 7 Болния Уили

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Щукар":

    Дали не се самозадоволява?

    08:51 30.09.2025

  • 8 Пълно с дебили тук

    4 0 Отговор
    Ако е загубил партньорката си, остава сам до живот.

    09:02 30.09.2025

  • 9 На тези какъв им е проблема

    1 0 Отговор
    с косатката?
    Друга работа нямат ли си?
    Те какво точно искат и очакват от нея?

    09:04 30.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    1 0 Отговор
    Кит максималист!

    09:26 30.09.2025