Тайгър Уудс и Ванеса Тръмп мислят за сватба

Романтичната връзка между легендата в голфа Тайгър Уудс и Ванеса Тръмп се разгаря все по-силно, като според близки до двойката дори се говори за предстояща сватба.

Page Six първи разкриха през март, че двамата са започнали да се срещат тайно, а самият Уудс потвърди слуховете само няколко седмици по-късно. Сега източник, близък до Ванеса Тръмп, споделя, че връзката им е повече от сериозна.

„Те са много отдадени един на друг“, разкрива приближен, допълвайки: „Говорим за сериозни намерения, дори за сватба.“

Приятелката на Тръмп отказа да потвърди дали двойката действително планира годеж или сватба в този момент, но не скри възхищението си: „Ванеса е толкова щастлива! За първи път в живота си е истински щастлива.“

Представителите на двойката все още не са дали официален коментар по повод новината.

