Извадиха жива змиорка от корема на мъж (СНИМКА)

В необичаен и тревожен медицински случай хирурзи от Първа болница към Медицинския университет в китайската провинция Хунан отстраниха жива змиорка от коремната кухина на 33-годишен пациент, съобщават световни агенции, цитирайки местни медии.

Пациентът постъпил в спешното отделение със силни коремни болки, изпотяване и влошено общо състояние. Лекарите първоначално диагностицирали симптоми, характерни за перитонит – тежко възпалително състояние, което може да бъде фатално без незабавна намеса. Спешно направената компютърна томография показала чуждо тяло, което било проникнало през стената на червото и навлязло в коремната кухина.

При извършената лапароскопска операция, медицинският екип бил шокиран, откривайки жива змиорка с дължина около 30 сантиметра, свободно плуваща сред вътрешните органи на пациента. Хирурзите успешно извадили животното с помощта на специализиран инструмент и предприели незабавно възстановяване на засегнатото сигмовидно черво, след което промили коремната кухина със стерилен физиологичен разтвор, за да предотвратят развитието на тежка инфекция.

