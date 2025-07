За първи път от почти 1000 г.: Гобленът от Байо ще бъде показан във Великобритания

Гобленът от Байо, произведение на изкуството от 11-и век, изобразяващо изобразява Норманското нашествие в Англия през 1066 г., ще бъде показан във Великобритания за първи път от почти 1000 години, предадоха осведомителните агенции, цитирани от БТА.

Средновековният шедьовър ще бъде даден назаем от Франция и ще пристигне през следващата година в Британския музей, където ще участва в грандиозна изложба от септември 2026 г. до юли 2027 г., отбелязва Асошиейтед прес.

Новината беше обявена по време на държавното посещение на френския президент Еманюел Макрон във Великобритания.

Гобленът, чиято дължина е 70 метра, изобразява събитията, довели до Норманското завладяване на Англия през 1066 г. Смята се, че той е поръчан от епископа на Байо Одо.

"Гобленът от Байо е едно от най-емблематичните произведения на изкуството, създавани някога във Великобритания, и се радвам, че ще можем да го посрещнем тук през 2026 г.", се казва в изявление на министъра на културата Лиса Нанди. "Този заем е символ на нашата обща история с приятелите ни във Франция - отношения, изграждани в продължение на векове и продължаващи да съществуват", добави тя.

