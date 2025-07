Как Джейн Бъркин вдъхнови "Ермес" за най-скъпата чанта в света

Годината е 1981-а. Полет на авиокомпанията "Ер Франс" от Париж до Лондон. Актрисата и певицата Джейн Бъркин се опитва да постави своята пълна с вещи кошница в багажното отделение над седалките, но не успява да се справи и предметите се изсипват в скута на непознат. Мъжът се оказва на точното място в точното време - Жан-Луи Дюма по онова време е творчески директор на френската модна къща "Ермес". Случайност, благодарение на която се появява една от най-популярните, но и скъпи чанти - "Бъркин", превърнала се през годините в символ на богатство и висок обществен статус.

Бъркин веднага го обсипва с извинения, но и не крие, че в известна степен за случилото се са виновни и производителите - актрисата не може да намери достатъчно голяма дамска чанта, в която да сложи ежедневните си вещи, както и всичко, необходимо за малката ѝ дъщеря, с която пътува. Само кошница успява да събере багажа им, но и тя има своите неудобства, както сам се убеждава Дюма.

Неволите на Джейн Бъркин се оказват вдъхновение за нейния спътник. Арт директорът на "Ермес" в началото на 80-те години скицира набързо модел на чанта, съчетаващ функционалност и елегантност - дизайн, който се превръща в запазената марка на линията "Бъркин". Първите идеи са нарисувани върху торбичка за повръщане, които са поставени на седалките в самолетите.

През 1985 г. "Ермес" представя на актрисата прототипа на чантата и иска разрешение да нарече новия модел в нейна чест. Именно този прототип - Original Birkin, е първият, отличаващ се с характерни особености от другите модели, които брандът произвежда по-късно. Седем са специфичните елемента в дизайна на ръчно изработения от черна кожа прототип, сред които са инициалите на Бъркин, несменяема каишка за рамо, специално място за шишета за бебета, прикрепена нокторезачка - актрисата не харесвала дълги нокти. "Ермес" прави този модел специално за актрисата, след което пуска в продажба версии на чантата с по-малки размери.

Точно Original Birkin беше продадена за рекордните почти 8,6 милиона евро с таксите и комисионните на търг, организиран от аукционната къща "Сотбис" в Париж. Новият ѝ собственик стана колекционер от Япония след "наелектризиращо" 10-минутно наддаване между "девет решителни" участници в наддаването, казват от тръжната компания, цитирани от Би Би Си.

