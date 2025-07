Първата чанта "Бъркин" беше продадена на търг за над 8 млн. евро (СНИМКИ)

Първата чанта от серията "Бъркин", създадена от френската модна къща "Ермес" за британската актрисата и певица Джейн Бъркин през 1984 г., беше продадена на търг в Париж за 8,582 млн. евро с таксите, предаде АФП, като цитира аукционна къща "Сотбис".

Тази голяма черна кожена чанта е първият модел, който се превърна в една от най-известните и скъпи чанти в света.

От "Сотбис" твърдят, че досега най-скъпата чанта, продавана някога на търг, е от серията "Кели" от крокодилска кожа на "Ермес". Моделът, обсипан с диаманти и бяло злато, достигна цена от над 513 000 щатски долара (438 000 евро).



Този "исторически ръчно изработен прототип", гравиран с инициалите J.B., има доста отличителни черти, които го правят уникален, сред които размерът, затворените метални пръстени, несменяемата презрамка и нокторезачка (Бъркин поддържала ноктите си изрязани) . По износената кожа се виждат и следи от стикери.

In the #SothebysParis sale room just now, Jane Birkin’s Original Hermès Birkin sold for €8.6 million / $10.1 million after more than 10 minutes of heated bidding, making it the most valuable handbag ever sold at auction. pic.twitter.com/COYFPeFbPk