102-годишен практикуващ лекар: Пенсионирането е враг на дълголетието (СНИМКИ/ВИДЕО)

Хауърд Тъкър, американски невролог, практикува медицина от 1947 г. В навечерието на 103-ия си рожден ден той споделя съветите си как да живеем по-дълго и по-здравословно, като се наслаждаваме пълноценно на живота, пише dariknews.bg.

