Излиза документален филм за рапъра Еминем

Документалният филм за рапъра Еминем, озаглавен Stans, ще излезе по кината през август, съобщи ЮПИ, предава БТА.

В тийзъра, който беше разпространен, изпълнителят се изправя лице в лице с най-големите си почитатели. Той чува някои от най-често задаваните му въпроси от феновете, включително и песента му от 2000 г. Stan. Тя е в основата на заглавието на филма.

„Трогателен, забавен и изобличаващ, филмът предлага ... завладяващ поглед към легендарната кариера на Еминем през очите на най-преданите му фенове“, се казва в резюмето на продукцията.

STANS (DOCUMENTARY)

OFFICIAL TEASER 🚨



AUGUST 7 📆

IN THEATRES WORLDWIDE FOR ONE WEEKEND ONLY. #StansMovie pic.twitter.com/RR8ePo5sHE